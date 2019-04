Deutsche Bank und Commerzbank : Die gescheiterte Bankenfusion

Frankfurt Der Abbruch der Gespräche von Deutscher Bank und Commerzbank wird an vielen Stellen begrüßt.

„Sieg der Vernunft“ (CSU-Politiker Hans Michelbach), „Fusion, die ökonomisch nicht sinnvoll wäre“ (privater Bankenverband BdB), „ein Deal, der ein Desaster gewesen wäre“ (Commerzbank-Betriebsrat) – es ist schwer, Stimmen zu finden, die den Abbruch der Fusionsverhandlungen von Deutscher Bank und Commerzbank bedauern. Mitunter hat es am Donnerstag so ausgesehen, als wenn alle nur darauf gewartet hätten, damit sie mit ihrer Einschätzung nicht länger hinter dem Berg halten müssen. Der Traum vom Zusammenschluss ist mindestens vorerst geplatzt.

„Die Entscheidung ist in der gegenwärtigen Situation die richtige“, urteilt auch Hans-Peter Burghof, Professor an der Uni Hohenheim. Die Risiken seien kaum absehbar, die Fusion hätte erst mal hohe Kosten verursacht, und letztlich gebe es derzeit auch ein konjunkturelles Risiko, das die Geschäfte der Bank in den nächsten Jahren beeinträchtigen könnte, sagte Burghof unserer Redaktion. Warum die Politik so sehr an einer neuen nationalen Großbank interessiert war, ist vielen schleierhaft. „Die Deutsche Bank ist schon ein nationaler Champion, der schwer in der Krise steckt, und das Gleiche hätte einer noch größeren Bank auch gedroht“, glaubt Burghof.