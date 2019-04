Neuer Investor : Elliott steigt bei SAP ein

Frankfurt Der Hedgefonds gilt als Managerschreck. Doch bei SAP gibt sich der Investor sanft.

Elliott schlug ungewöhnlich sanfte Töne an und lobte den SAP-Vorstand für seine Strategie. Der Konzern habe sich die richtigen Ziele gesetzt. „Wir sind davon überzeugt, dass das Management-Team von SAP auf ein sehr erfolgreiches Ergebnis zusteuern kann“, erklärten Elliott-Partner Jesse Cohn und Portfolio-Manager Jason Genrich. In der oberen Führungsebene von SAP war die Strategie zuletzt indes weniger gut angekommen: Zwei Vorstandsmitglieder kehrten dem Konzern innerhalb weniger Wochen den Rücken, hochrangige Tech-Experten verließen das Unternehmen.

Verlust Das Restrukturierungsprogramm hinterließ in der Quartalsbilanz Spuren: Unter dem Strich schrieb SAP deshalb einen Verlust von 108 Millionen Euro nach einem Plus von 708 Millionen vor Jahresfrist.

SAP ist für den Hedgefonds von Paul Singer das erste Technologieinvestment in Europa. Die Beteiligung hat nach Angaben von Elliott einen Wert von 1,2 Milliarden Euro, das sind knapp ein Prozent des aktuellen Börsenwertes des Walldorfer Konzerns von rund 130 Milliarden Euro. In den USA ist Elliott unter anderem am Online-Händler Ebay oder am Computerbauer Dell beteiligt. „Elliott unterstützt die heute bekannt gegebenen Initiativen vollumfänglich“, erklärte der Hedgefonds. Es sei für den Konzern nun an der Zeit, die Früchte aus den vergangenen Investitionen zu ernten.