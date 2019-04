Unitymedia siegt vor Gericht : Hotspots für die Wlan-Wüste

Düsseldorf Als Unitymedia 2016 ankündigte, die Router der Kunden als Hotspots zu nutzen, war öffentliches Wlan in Deutschland Mangelware. Verbraucherschützer übten trotzdem Kritik, obwohl sie das Grundanliegen unterstützen.

Der Internetanbieter Unitymedia kann die Router seiner Kunden zum Aufbau von teilöffentlichen Wlan-Hotspots nutzen, auch wenn er diese zuvor nicht um Erlaubnis gefragt hat. Es reiche aus, den betroffenen Nutzern ein Widerspruchsrecht einzuräumen, urteilte der Bundesgerichtshof am Donnerstag. Unitymedia setzte sich damit mit seiner Rechtsauffassung gegen die Verbraucherzentrale NRW durch. Diese hatte gegen das Kölner Unternehmen geklagt, weil sie in der Praxis eine unzumutbare Belästigung der Kunden sieht.

Als Unitymedia sein Angebot Mitte 2016 gestartet hatte, war die Lage in Deutschland desolat. Von „Wlan-Wüste“ war in Medienberichten die Rede und davon, dass die Bundesrepublik vielen Besuchern eher wie ein düsteres Internet-Mittelalter erscheine. Der Ausbau von schnellem Internet kam kaum voran, öffentliches Wlan war in größten Teilen des Landes – anders als vielerorts im Ausland – Mangelware. „Öffentliche Wlan-Zugänge fristen in Deutschland ein Nischendasein“, hatte der Hauptgeschäftsführer des IT-Branchenverbands Bitkom, Bernhard Rohleder, schon ein Jahr zuvor geklagt.