NHL : Kahun gewinnt mit Pittsburgh zum dritten Mal in Folge

Kahun gewinnt mit Pittsburgh zum dritten Mal in Folge

Glendale Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL trotz eines verschossenen Penaltys mit den Pittsburgh Penguins den dritten Sieg in Folge errungen.

Beim 4:3 nach Penaltyschießen bei den Arizona Coyotes blieb der deutsche Stürmer ohne Scorerpunkt, nachdem ihm in der Partie zuvor erstmals in seiner NHL-Karriere drei Torvorlagen in einem Spiel gelungen waren.