Ehre für Nationalspieler : Deutschlands NHL-Star Leon Draisaitl für All Star Team nominiert

Köln Nicht nur bei Edmonton Oilers gehört Leon Draisaitl zu den Top-Spielern. Der Deutsche ist nun auch für das All Star Game der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nominiert worden. Das Spiel findet Ende Januar statt.

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben sich mit einem Schützenfest aus dem alten Jahr verabschiedet. In der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gewannen die Kanadier gegen die New York Rangers 7:5 und zeigten nach der jüngsten Krise zumindest offensiv einen Aufwärtstrend. Draisaitl steuerte ein Tor bei, überragender Spieler bei den Oilers war aber James Neal mit drei Treffern und einem Assist.

Draisaitl war zuvor zum zweiten Mal in Folge in den Kader für das All Star Game der NHL berufen worden. Dieses wird am 25. Januar zum fünften Mal nacheinander als Turnier ausgetragen, in dem die vier Divisionen der Liga jeweils ein Team stellen. Im Format Drei gegen Drei werden zunächst zwei Halbfinals gespielt, anschließend folgt das Endspiel. Draisaitl wurde ebenso wie sein kongenialer Sturmpartner Connor McDavid nominiert.