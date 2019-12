NHL : Edmonton und Draisaitl unterliegen bei Meister St. Louis

Köln Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL eine Auswärtsniederlage kassiert. Die Kanadier unterlagen gegen Stanley-Cup-Champion St. Louis Blues 1:2. Der Eishockey-Nationalspieler gab die Vorlage zum einzigen Treffer der Gäste.

Die Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben in der NHL eine knappe 1:2-Niederlage bei Stanley-Cup-Sieger St. Louis Blues hinnehmen müssen. In einer hektischen Schlussphase trafen die Gäste aus Edmonton nur das Aluminium und verpassten so den Ausgleich sowie eine mögliche Verlängerung. Draisaitl legte knapp zwei Minuten vor dem Ende mit seinem insgesamt 37. Assist zumindest den Anschlusstreffer durch James Neal auf.