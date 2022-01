Omikron auf dem Vormarsch : Inzidenz in Duisburg ist den dritten Tag in Folge auf einem Höchststand

Der Impfpass sollte zu jeder Impfung mitgebracht werden, damit die Injektion gleich dokumentiert werden kann. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Duisburg So viele Neuinfektionen wie in den vergangenen drei Tagen sind seit Beginn der Pandemie noch nie gemeldet worden. Neuenkamp liegt weit vorne. Die städtischen Zahlen im Überblick.

Dass die Infektionszahlen nach den Feiertagen um Weihnachten und den Jahreswechsel steigen würden, hatten Experten schon vor Wochen prognostiziert. Die vierte Welle könnte durch eine regelrechte „Omikron-Wand“ abgelöst werden, so lautete die Befürchtung.

Für Duisburg haben sich diese Prognosen erfüllt. Den Höchststand von aktuell Infizierten mit 2004 Menschen vom 24. April 2021 hat Duisburg noch nicht erreicht: Nach aktuellem Stand (10. Januar, 20 Uhr) waren es „nur“ 1842 Betroffene in Duisburg. Allerdings ist die Inzidenz den dritten Tag in Folge weiter geklettert und liegt aktuell bei 358,6 nach 342 am Vortag.

Bis zum 9. Januar waren in Duisburg 560 Fälle der Omikron-Variante festgestellt worden. Die Zahlen sprechen eindeutig für eine besonders hohe Ansteckungsgefahr durch diese Mutante bei gleichzeitig eher mildem Krankheitsverlauf.

So werden zurzeit insgesamt 50 Covid-Patienten stationär in den Duisburger Krankenhäusern behandelt, 13 von ihnen auf der Intensivstation. Diese Werte sind schon seit längerem stabil, so dass bisher fast immer mindestens fünf Prozent der Betten auf den Intensivstationen frei bleiben konnten. Ob sich dies allerdings mit zunehmenden Fallzahlen so halten lässt, bleibt abzuwarten.

Die Duisburger Inzidenz liegt immer noch unter dem Bundesdurchschnitt (387,9) und dem von NRW (381,7.). Zum Vergleich: Die höchsten Werte in Nordrhein-Westfalen haben Düsseldorf (674,9), Wuppertal (652,1) und Solingen (612,5); die niedrigsten der Rhein-Kreis Neuss (184,1) und der Hochsauerland-Kreis (184,5).

Das Impfmonitoring der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein verzeichnet für Duisburg aktuell 932.180 Impfungen. Auch die Sonderimpfaktionen in den Stadtteilen werden fortgeführt. In dieser Woche noch am Mittwoch in der Friedenskirche, Friedensstraße 3 in Rheinhausen; am Donnerstag am Logport-Gelände, Europaallee 90 in Friemersheim sowie am Freitag an der Uni, Forsthausweg 2, in Neudorf. An diesen Standorten sind dann Impfungen ohne vorige Anmeldung jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr möglich.

Jeden Tag von 10.30 bis 17.30 sind weiter die Impfstellen an der Merkez-Moschee in Marxloh, dem ehemaligen Real-Parkplatz an der Buscher Straße in Großenbaum, dem Bürgermeister-Wendel-Platz in Homberg und auf dem Portsmouthplatz vor dem Hauptbahnhof geöffnet.

Mit Terminen kann man sich zudem in den Helios-Kliniken St. Johannes in Hamborn und St. Anna in Huckingen mittwochs bis freitags von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr und samstags von 10.30 bis 16.30 Uhr impfen lassen. Terminvereinbarungen sind unter https://www.terminland.eu/Helios-impft-Duisburg/ möglich.

Die Inzidenzen in den Stadtteilen sind höchst unterschiedlich. Bei den Bezirken liegen sie zwischen 282,8 in Homberg/Ruhrort/Baerl und 373 im Bezirk Mitte. Das Ranking im Einzelnen:1. Mitte 373, 2. Süden 349,3, 3. Rheinhausen 340,3, 4. Walsum 335,4, 5. Meiderich/Beeck 320,7, 6. Hamborn 313,5, 7. Homberg/Ruhrort/Baerl 282,8.

Auffällig ist, dass die einstigen Hotspots Meiderich/Beeck und Hamborn eher unauffällig im Mittelfeld rangieren, nachdem sie monatelang an der Spitze der Neuinfektionen standen. Ein Grund für die hohe Inzidenz im Bezirk Mitte ist auch die Infektionslage in Neuenkamp, wo mit 772,5 der höchste Inzidenzwert in einem Stadtteil verzeichnet wurde. Allerdings ist hier die Zahl der Einwohner mit 4919 eher gering, so dass nur wenige Infektionen reichen, um die Inzidenz hier in die Höhe zu treiben. Neuenkamp hatte in der ersten Januarwoche 39 Neuinfektionen, 22 mehr als in der Woche zuvor. In der Konsequenz stieg die Inzidenz um 446,9 auf 772,5 an.