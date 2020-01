Deutsche in der NHL : Kühnhackl rettet Islanders in die Verlängerung

Newark Mit dem Treffer zum 3:3 ebnete der Deutsche seinem Team den Weg zum Sieg gegen New Jersey. Auch sein Landsmann Dominik Kahun traf beim Sieg der Pittsburgh Penguins. Für einen anderen Deutschen lief es hingegen nicht so gut.

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hatte maßgeblichen Anteil am 27. Saisonsieg der New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Der 27-Jährige traf am Mittwochabend (Ortszeit) fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 3:3-Ausgleich, der die Gäste bei den New Jersey Devils in die Verlängerung rettete. Dort traf Anders Lee zum 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)-Endstand.