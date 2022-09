NFL : Russell Wilson verliert mit Broncos bei Rückkehr nach Seattle

Seattle Gleich am ersten Spieltag kehrte Russell Wilson mit den Denver Broncos nach Seattle zurück. Dort verlor der Star-Quarterback mit seinem neuen Team gegen die Seahawks, weil sich Denver offensiv zu viele Fehler leistete.

In Seattle wurde Wilson überwiegend mit Buh-Rufen und Pfiffen empfangen. Sein Nachfolger lieferte den Seattle-Fans mit klugen Entscheidungen oft Grund zum Jubeln und brachte das Heim-Team mit einem guten Angriff und dem ersten Touchdown-Pass in Führung. Beim 10:10 kamen die Broncos zwar noch zum Ausgleich, vergaben aber mit Ballverlusten an der gegnerischen Ein-Yard-Linie gleich zweimal scheinbar sichere Punkte. Für Unverständnis bei US-Medien sorgte die Entscheidung des neuen Broncos-Trainers Nathaniel Hackett, am Ende ein Field Goal aus sehr großer Distanz zu probieren und nicht Wilson die verbliebene Zeit nutzen zu lassen.