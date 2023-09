London und Frankfurt Das müssen Sie über die internationalen Spiele der NFL wissen

Von 1986 bis 2005 veranstaltete die NFL Vorbereitungsspiele in Berlin, London, Kanada, Japan und Mexiko-Stadt. Damals unter dem Namen „American Bowl“. Nebenbei lief ab 1992 die NFL Europe, die jedoch 2007 eingestellt wurde. Seitdem Rodger Goodell die Führung der Liga übernommen hat, gibt es die NFL International Series auch in Europa. Mit Ausnahme der Corona-Saison 2020 wurden seitdem immer mehr Spiele in Europa ausgetragen, die bis 2022 noch alle in London stattfanden. In diesem Jahr gibt es insgesamt fünf Spiele außerhalb der USA. Drei davon in London, zwei finden in Deutschland statt – dieses Jahr beide in München. Der Grund: Das Aztekenstadion befindet sich im Umbau für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, Kanada und den USA.