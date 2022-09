Aufstieg zur NFL-Elite : Josh Allen und die Wichtigkeit des guten Coachings

Josh Allen, Quarterback der Buffalo Bills. Foto: AP/Jeffrey T. Barnes

Düsseldorf Josh Allen kam mit einigen Fragezeichen in die NFL, hat sich bei den Buffalo Bills aber durch gutes Coaching und eine starke Mannschaft um ihn herum zum Topspieler entwickelt. Andere, vielleicht besser veranlagte Spieler seines Jahrgangs hatten dagegen weniger Glück.

Während TV-Experte Tony Romo sich gar nicht mehr einbekam und bei CBS von „einem der besten Spiele, das man in der NFL-Historie je gesehen hat“ sprach, saß Josh Allen, Quarterback der Buffalo Bills, im Januar 2022 mit versteinerter Miene auf der Bank. Er war mit seinem Team gerade in der Verlängerung gegen die Kansas City Chiefs aus den Play-offs ausgeschieden und konnte dabei nur tatenlos zusehen. Die Verlängerung in der NFL funktionierte da noch nach dem Golden-Goal-Prinzip – wer den ersten Touchdown erzielt, gewinnt. Und Kansas City erzielte einen mit dem ersten Ballbesitz, sodass Allen mit seiner Offensive gar nicht mehr das Feld betreten durfte. 36:42, Spielende.

Zuvor hatte Josh Allen eine überragende Partie abgeliefert und sich endgültig in die Reihe der Elite-Quarterbacks der Liga eingefügt. Der 26-Jährige hatte 27 seiner 37 Pässe für 329 Yards an den Mann gebracht und dabei vier Touchdown-Pässe geliefert, einer schöner als der andere. Getoppt wurde die Performance nur von seinem Auftritt in der Woche zuvor gegen die New England Patriots, als er seine Mannschaft bei jedem offensiven Ballbesitz (außer dem letzten, mit dem er das Spiel beendete) zum Touchdown geführt hatte – ein solches perfektes Spiel hatte es zuvor noch nie gegeben. Allen war in den Play-offs schlicht überragend und wurde im Spiel gegen die Chiefs – auch aufgrund der oft diskutierten und inzwischen geänderten Regelung der Verlängerung – nur noch von Patrick Mahomes geschlagen, Ausnahme-Talent und wertvollster Spieler (MVP) der Liga 2018.

Mahomes‘ MVP-Saison war die erste in der NFL für Allen. Er wurde im Draft 2018, bei dem die NFL-Teams in festgelegter Reihenfolge Spieler aus dem College auswählen, von den Buffalo Bills in Runde eins an siebter Stelle gewählt. Dass er knapp vier Jahre später mit Mahomes auf einem Level sein würde, hatten die Bills gehofft, das Potenzial war grundsätzlich da. Doch gab es auch Zweifel.

Allen galt als physischer Freak, der zwar einen außergewöhnlich starken Arm besaß und sehr athletisch war, allerdings häufig zu ungenau warf und zudem nur wenig Gefühl in seine Pässe brachte, sodass sie oft zu hart waren und deshalb nicht gefangen werden konnten. Kurzum: Er galt als jemand, der noch geformt werden muss. „Ich glaube, er muss in eine Situation gebracht werden, in der sie bereit sind, ihn zu coachen“, hatte Brent Vigen vor dem Draft zu ESPN gesagt. Vigen war zu der Zeit Quarterback-Coach von Wyoming dem College, für das Allen spielte.

Es war zudem eines von nur zwei Colleges, das Allen ein Angebot zu einem Stipendium machte. Zuvor hatte der Quarterback über 1000 Mails an sämtliche Coaches der größeren Universitäten im Land geschickt, der auch einen Link zu einem Highlight-Tape beinhaltete. Er bekam aber kaum Rückmeldung. Wyoming und Eastern Michigan boten Allen schließlich ein Stipendium an, wobei Eastern Michigan wieder zurückzog. Also ging Allen nach Wyoming. Seine Karriere dort war gut, was ihn zu einem der besten Quarterbacks der 2018er-Draftklasse werden ließ. Aber eben auch einem, der noch entwickelt werden muss.

Die Buffalo Bills wussten das ganz genau, als sie ihn auswählten. Und Allen war sich im klaren, dass er an sich arbeiten muss. Was er tat. So ging er zum Beispiel nach einem missratenden Spielzug im Training proaktiv auf die Spieler der Defense zu und fragte nach, was sie bei ihm gesehen hatten, um den geworfenen Pass abfangen zu können. „Er arbeitet hart, er entwickelt sich. Er hört den erfahrenen Spielern und Trainern zu“, sagte Buffalos Offensive Coordinator Brian Daboll nach den ersten Eindrücken im Training. „Wenn er einen Fehler macht, arbeitet er sehr hart daran, ihn am nächsten Tag wiedergutzumachen. Er hat die richtige Einstellung.“

Daboll wird ein sehr großer Anteil an Allens Entwicklung zugeschrieben. Nicht zuletzt deshalb bekam er 2022 den Job des Cheftrainers der New York Giants. Dort erhofft man sich, dass Daboll auch deren Quarterback Daniel Jones formen kann, so wie er es mit Allen getan hat. Die Giants haben erkannt, wie wichtig es ist, dass ein Spieler gutes Coaching und gute Umstände hat.

Beispiele, wie es anders als bei Josh Allen laufen kann, gibt es zuhauf. Zwei davon wurden, genau wie Allen, 2018 gedraftet: Sam Darnold von den New York Jets und Josh Rosen von den Arizona Cardinals. Während in Buffalo Cheftrainer Sean McDermott bei Allen von einem Prozess sprach, wurde Darnold in New York von offizieller Seite sofort zu einer Art Heilsbringer erklärt: „Ich glaube wirklich, dass die Leute in 20 Jahren auf diesen Moment zurückschauen und sagen werden: Das war der Moment, als die Jets in einen neuen Gang geschaltet haben und ein großartiges Team wurden“, sagte Geschäftsführer Christopher Johnson damals. Er sollte sich irren.

Denn anders als die Bills, konnten die Jets ihrem neuen Quarterback keine optimalen Umstände bieten. Das Team war nicht gut, die Saison mit Darnold lief noch schlechter als die davor. Der junge Quarterback sollte die Last des offensiven Erfolgs alleine tragen, wozu er noch nicht im Stande war. Zu Darnolds zweiter Saison verpflichteten die Jets mit Adam Gase eine Art „Offensiv-Guru“ als Cheftrainer, doch auch der konnte den jungen Quarterback in einem schwachen Team um ihn herum nicht weiterentwickeln. Die Saison 2020 beendete New York dann mit nur zwei Siegen bei 14 Niederlagen, sodass auch Gase gehen musste. Und mit ihm Darnold, der zugunsten eines (erneuten) kompletten Neuaufbaus zu den Carolina Panthers abgegeben wurde.

„Ich weiß, dass er Erfolg haben wird“, erklärte der General Manager der Jets, Joe Douglas, gegenüber Sports Illustrated. „Das Timing stimmte hier einfach nicht. Wir konnten es für ihn nicht schnell genug herumdrehen und das ist nicht seine Schuld.“ In Carolina lief es jedoch auch nicht besser. Eine schlechte Offensive Line, die ihn nicht schützen konnte, ein verletzter Star-Running-Back und dann noch die Entlassung eines Offensive Coordinators, mit dem es anfangs eigentlich ganz gut lief, sorgten für eine erneute enttäuschende Saison. Dazu sei aber auch gesagt: Darnold hat - aller Umstände zum Trotz - auch selbst nicht viel positives gezeigt. Die Panthers holten 2022 mit Baker Mayfield aus Cleveland wiederum einen neuen Quarterback, der nun für Darnold übernimmt.

Sam Darnold (links) muss sich hinter Baker Mayfield mit der Rolle des Ersatzspielers begnügen. Foto: AP/Charles Krupa

Noch unglücklicher lief es für Josh Rosen. Auf dem College war Rosen ein Star gewesen, „Chosen Rosen“ wurde er genannt. Nachdem er an zehnter Stelle des Drafts ausgewählt worden war, war er sauer und sprach von „neun Fehlern“, die die Teams vor ihm gemacht hätten, und das wolle er beweisen. Der Tenor in der NFL-Welt war, dass die Arizona Cardinals hier einen Volltreffer gelandet hatten.

Die Cardinals waren vor 2018 recht erfolgreich gewesen, mit einem Routinier (Carson Palmer) als Quarterback und einem renommierten Chefcoach in Bruce Arians. Beide waren nun zurückgetreten, Arizona startete also neu. Rosen sollte das Gesicht dieses Neustarts werden, wurde es aber nicht: Wie Darnold hatte er mit einer sehr schwachen Offensive Line zu kämpfen und stand ständig unter Druck, er hatte in einem schwachen Team – das die Saison mit drei Siegen und 13 Niederlagen beendete – schlicht keine Chance, zu glänzen. Nach nur einem Jahr orientierte sich Arizona wieder um und nutzte die gute Draft-Position für einen neuen Quarterback. Josh Rosen wurde nach Miami geschickt. Eine noch schlechtere Situation.

Denn die Miami Dolphins hatten 2019 keine Aussichten auf Erfolg und nach späteren Aussagen des damaligen Cheftrainers Brian Flores auch gar kein Interesse daran. Flores beschuldigte den Besitzer Stephen Ross, ihm Bonuszahlungen geboten zu haben, wenn sein Team Spiele verliert. Das alles mit dem Hintergedanken, eine möglichst gute Draft-Position zu ergattern, da die Dolphins komplett neustarten wollten. Diese Vorwürfe konnten bislang jedoch nicht bestätigt werden. Fakt ist aber, dass die Dolphins viele starke Spieler abgaben, um möglichst viele Draft-Picks zu sammeln. Da liegt es nahe, dass man in der Führungsetage nicht ganz traurig darüber war, dass man in dieser Saison nur fünf Spiele gewann - eher darüber, dass man immerhin fünf Spiele gewann, wodurch man beim Draft 2020 „erst“ an fünfter Stelle wählen durfte. Wie soll sich ein junger Quarterback in einem solchen Umfeld positiv entwickeln?

Rosen machte nur wenige und schwache Spiele. Miami wählte 2020 seinen Quarterback für die Zukunft im Draft, Rosen wurde entlassen. Er weilte einige Monate im Trainingskader der Tampa Bay Buccaneers, wechselte dann zu den San Francisco 49ers (für beide bestritt er kein Spiel) und heuerte 2021 bei den Atlanta Falcons an. Auch hier spielte er nur sehr wenig. Im Frühjahr 2022 ging er zu den Cleveland Browns, wo er um einen Platz im Kader kämpfte. Dort sind seine Töne nach all den negativen Erfahrungen leiser geworden: „Ich denke, es wäre gut, einfach meinen Kopf unten zu behalten, zu beweisen, dass ich eine Bereicherung bin und einfach Football zu spielen.“ Das gelang zunächst nicht, Rosen schaffte den Sprung nicht in den 53er-Hauptkader und wurde zunächst entlassen, später unterschrieb er wieder bei den Browns im so genannten Practice Squad. Dort darf er trainieren, aber nicht spielen. Er könnte jedoch jederzeit befördert werden.

Josh Rosen (rechts) wirft einen Pass für die Cleveland Browns. Foto: AP/Ron Schwane

Kurt Warner, ehemaliger Quarterback und heutiger NFL-Experte, glaubt schon länger nicht mehr an Rosen. „Was wir auf dem College gesehen haben, hat sich nicht in die NFL transferiert“, sagte er Ende 2020 dem San Francisco Chronicle. Vor allem bemängelte er die schlechte Genauigkeit von Rosens Pässen, die für ihn in der NFL essenziell sei. „Sehr selten“ sehe man Spieler, die am College Probleme damit hätten und in der NFL plötzlich besser würden.

Dass es aber geht, zeigt Josh Allen. Wie eingangs erwähnt, war mangelnde Genauigkeit ein Kritikpunkt, als er neu in die NFL kam. Sie zeigte sich auch in seiner Anfangszeit, doch Allen hat sich hier signifikant verbessert. Heute ist er der Prototyp eines Quarterbacks: Ein Vorzeige-Athlet, der auch selbst mit dem Ball in der Hand entscheidende Situationen kreieren kann, der aber vor allem über einen bärenstarken Arm verfügt, den er inzwischen perfekt einzusetzen weiß. Allen hat in seinen vier Jahren gelernt, von guten Coaches und guten Mitspielern.

Dieses Glück hatten Sam Darnold und Josh Rosen nicht. Durchaus möglich, dass sie sich in Buffalo genau wie Allen entwickelt hätten. Ebenso möglich, dass Allen in New York oder Arizona komplett untergangen wäre. Nur weil ein Spieler auf dem Papier gut ist, bringt er ein Team nicht automatisch nach vorn. Schon gar nicht, wenn er noch jung ist und frisch vom College kommt. Allen ist das perfekte Beispiel dafür, wie wichtig gutes Coaching und gute Umstände in der NFL sind und wohin sie einen bringen können.