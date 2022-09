Saisonstart in der NFL : Bucs und Brady gewinnen Auftakt - Mahomes überragt für Chiefs

Dallas Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers starten mit einem Sieg in die neue NFL-Saison. Die Dallas Cowboys müssen sich neben der Niederlage derweil auch Gedanken um ihre Quarterback-Situation machen. Einen Kantersieg feiern die Kansas City Chiefs.

Die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady haben ihr Auftaktspiel in der NFL gegen die Dallas Cowboys gewonnen und ihre Ansprüche in dieser Saison untermauert. Der erfolgreichste Profi der NFL-Geschichte warf beim 19:3 am Sonntagabend (Ortszeit) einen Touchdown-Pass sowie für insgesamt 212 Yards. Bemerkenswert war ein weiter 48-Yards-Pass auf Neuzugang Julio Jones - so weit hatte der 45-Jährige seit seinem Wechsel zu den Buccaneers vor zwei Jahren noch nicht geworfen. Der siebenfache Super-Bowl-Champion Brady hatte seine Karriere nach der vergangenen Saison zunächst beendet, nach nur 40 Tagen aber bereits wieder sein Comeback verkündet.