Ermittlungen zur Unfallursache : Erst drei von neun Leichen aus Bryant-Helikopter geborgen

Foto: dpa/Mark J. Terrill 4 Bilder Hubschrauber mit Kobe Bryant in Los Angeles abgestürzt.

Calabasas Nach dem Absturz des Helikopters mit NBA-Legende Kobe Bryant an Bord dauert die Bergung der Leichen an. Derweil wurde eine US-Reporterin wegen eines Tweets über frühere Vergewaltigungsvorwürfe gegen Bryant beurlaubt.

Am Sonntag waren bereits drei Leichen geborgen worden, die Suche gestaltete sich in den Hügeln in der Nähe von Los Angeles jedoch schwierig. Am Montag legten einige Experten nahe, dass der Pilot offenbar wegen dichten Nebels die Orientierung verloren habe. Doch betonte Jennifer Homendy von der nationalen Transportsicherheitsbehörde (NTSB), dass die Gutachterteams am Absturzort alle möglichen Ursachen prüften. „Wir schauen uns das Menschliche, die Maschine und die Umgebung an“, sagte sie. „Und das Wetter ist dabei nur ein kleiner Teil.“

Die frühere Basketballsuperstar Bryant, seine 13 Jahre alte Tochter Gianna und sieben weitere Menschen waren am Sonntagmorgen (Ortszeit) bei dem Helikopterabsturz nahe Los Angeles ums Leben gekommen. Bryant wurde 41 Jahre alt. Er galt als einer der besten Basketballspieler seiner Generation. Seine 20 Jahre umspannende Karriere verbrachte er beim Traditionsclub Los Angeles Lakers, mit dem er fünf Meisterschaften gewann.

Am Montag sicherten NTSB-Ermittler die Spuren am Absturzort in Calabasas bei Los Angeles, was noch einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. „Das Trümmerfeld ist ziemlich ausgedehnt“, erklärte Homendy. So sei ein Stück vom Heck des Helikopters auf einem Hügel, der Rumpf sei auf der anderen Seite des Hügels. Und der Rotor sei mehr als 90 Meter weiter hinten. Bei den Unfallermittlungen werde alles von der Laufbahn des Piloten bis hin zum Triebwerk in den Blick genommen.

Laut Homendy bat der Pilot am Unglückstag um eine Sondergenehmigung für den Flug im dichten Nebel, die er auch erhielt. Später habe er Fluglotsen um Radarunterstützung für eine Flugüberwachung ersucht, doch sei dies abgelehnt worden. Dafür fliege die Maschine zu niedrig, habe das Personal erklärt, sagte Homendy.

Lesen Sie auch Basketball-Legende wurde nur 41 Jahre alt : Der tragische Tod des Kobe Bryant

Etwa vier Minuten später habe der Pilot per Funk mitgeteilt, dass er höher aufsteige, um dichte Wolkenfelder zu umfliegen. Als die Lotsen dann fragten, was der Pilot vorhabe, habe es keine Antwort gegeben, ergänzte Homendy. Radardaten deuten an, dass der Hubschrauber eine Höhe von 701 Metern erreichte, dann aber nach links absackte. Letzter Radarkontakt sei gegen 9.45 Uhr (Ortszeit) erfolgt. Zwei Minuten später rief jemand am Boden den Notruf, um den Absturz zu melden.

Einige Experten warfen die Frage auf, ob der Helikopter überhaupt hätte fliegen dürfen. Am Sonntagmorgen war es im Großraum Los Angeles so neblig, dass sogar die örtliche Polizei und das Sheriffbüro ihre eigenen Hubschrauber am Boden beließen.

Eine Reporterin der „Washington Post“ ist nach einem kritischen Tweet über Kobe Bryant in einen Internet-Shitstorm geraten und dann von ihrem Arbeitgeber beurlaubt worden. Felicia Sonmez bleibe suspendiert, bis die Chefredaktion die Sache geprüft habe, teilte das Blatt am Montag mit. Am Sonntag hatte die Reporterin kurz nach dem Unfalltod Bryants durch einen Helikopterabsturz auf Twitter einen Link zu einem Artikel über Vergewaltigungsvorwürfe gegen die Basketball-Legende gepostet.

Dafür erntete Sonmez angesichts der öffentlichen Trauer über dessen Schicksal massiven Gegenwind in sozialen Medien. Laut der „Post“ bekam die Journalistin Mord- und Vergewaltigungsdrohungen. Sie habe sogar in ein Hotel umziehen müssen, nachdem ihre Privatadresse im Netz veröffentlicht worden sei.

(kron/dpa)