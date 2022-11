Angelique Kerber : „Nie gesagt, dass mit Olympia Schluss ist“

Düsseldorf Momentan macht die schwangere Angelique Kerber eine Tennis-Pause, spätestens bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 will sie aber wieder dabei sein. Wie ihre Karriere danach weitergeht, ist offen.

Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber hat vehement widersprochen, dass sie ihre Karriere nach den Sommerspielen 2024 in Paris beenden will. „Ich habe nie gesagt, dass mit Olympia Schluss ist“, sagte die Kielerin in einem Interview mit der Bild-Zeitung wenige Tage vor der Veröffentlichung ihrer Biografie „Eine Frage des Willens - mein Weg nach oben“.