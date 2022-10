Davis-Cup-Finals : Kohlmann beruft Hamburg-Team – Zverev fehlt weiterhin

Düsseldorf Ende November tritt die deutsche Mannschaft beim Finalturnier des Davis Cups an. Dabei wird Alexander Zverev wohl weiterhin fehlen, das Team besteht aus den selben Spielern wie in der Vorrunde.

Höchstwahrscheinlich ohne Alexander Zverev und mit den bewährten Kräften aus der Gruppenphase in Hamburg geht das deutsche Tennisteam bei den Davis-Cup-Finals vom 22. bis 27. November im spanischen Malaga an den Start. Kapitän Michael Kohlmann nominierte Oscar Otte (Köln), Jan-Lennard Struff (Warstein), Yannick Hanfmann (Karlsruhe) sowie die Doppel-Asse Tim Pütz (Frankfurt) und Kevin Krawietz (Coburg) für die Endrunde in Südspanien.