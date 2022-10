Spanischer Tennis-Star : Nadal will noch in diesem Jahr auf den Platz zurückkehren

Nadal will noch in diesem Jahr auf den Platz zurückkehren

Madrid Nach der Geburt seines ersten Kindes und einigen Verletzungen will der spanische Tennis-Star Rafael Nadal in den nächsten Monaten wieder vollangreifen. Dies hat nun sein Trainer Carlos Moyá bestätigt.

Der spanische Tennis-Star Rafael Nadal will nach Angaben seines Trainers Carlos Moyá nach der Geburt seines ersten Kindes bald wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Der 36-Jährige werde schon kommende Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris antreten, berichtete der spanische Radiosender IB3 auf Mallorca. „Rafa ist konkurrenzfähig, wo immer er ist, und wir gehen voller Hoffnung und Begeisterung auf die neuen Herausforderungen zu“, sagte Moyá dem Sender. Nadal plant demnach auch eine Teilnahme am ATP-Saisonfinale in Turin Mitte November.