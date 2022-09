Schwangerer Tennisstar : Kerber will nach der Babypause zu Olympia

Die deutsche Tennisspielerin erwartet im Frühjahr 2023 ihr erstes Kind. Danach will sie wieder auf der Frauen-Tour angreife. Ein Ziel sind die Sommerspiele in Paris 2024.

Angelique Kerber will ihre Karriere nach ihrer Babypause unbedingt fortsetzen und hofft unter anderem auf die Teilnahme am olympischen Tennisturnier 2024 in Paris. „Ich war ja schon in London und Rio de Janeiro dabei, und es ist schon etwas ganz Besonderes, bei so einem weltbewegenden Ereignis für sein Land zu spielen“, sagte die 34-Jährige im Gespräch mit dem Porsche-Newsroom.