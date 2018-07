Tour de France 2018: Entthronter Champion Chris Froome verliert mit Stil

Paris Das schwerste Rennen seines Lebens endete für Chris Froome statt mit dem historischen fünften Tour-Titel mit einer herben Niederlage. Die Zukunft des einstigen Dominators ist offen.

Also verließ Chris Froome Paris nicht als Rekordsieger der Tour de France. Ging nicht als fünfmaliger Champion in die Geschichtsbücher ein. Erweiterte nicht den bislang von der Ahnenreihe Anquetil-Merckx-Hinault-Indurain bewohnten Olymp der Frankreich-Rundfahrt. Zumindest nicht in diesem Sommer. Und doch verließ Froome Paris erhobenen Hauptes. Mit Stil hat der Brite die Tour viermal gewonnen, mit Stil verlor er sie nun.

"Ich habe alles gegeben, was ich hatte. 'G' war brillant. Und es ist ein Traum, mit ihm gemeinsam auf dem Podium in Paris zu stehen", sagte der 33-Jährige. Dieser "G", bürgerlich Geraint Thomas, hatte seinem Teamkapitän in drei Wochen keine Chance gelassen, seinen Traum vom fünften Triumph zu verwirklichen, und die Rangordnung in der Sky-Mannschaft auf den Kopf gestellt. Froome nahm es klaglos hin: "Wichtig ist, dass der Titel bei uns bleibt."