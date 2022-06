Zabel nicht im Aufgebot : Radstar Froome bei der Tour de France dabei

Berlin Mit Chris Froome, aber ohne den deutschen Radfahrer Rick Zabel geht der Rennstall Israel-PremierTech bei der Tour de France an den Start. Bis vor kurzem war noch überhaupt nicht klar, ob der Brite überhaupt teilnehmen wird.

Froome wird bei der am 1. Juli in Kopenhagen beginnenden Frankreich-Rundfahrt allerdings Helferdienste leisten müssen. Der Däne Jakob Fuglsang (37), Dritter der jüngsten Tour de Suisse, und der Kanadier Michael Woods (35) sollen wohl in Szene gesetzt werden. Der Kölner Rick Zabel hat es nicht in das achtköpfige Aufgebot geschafft.