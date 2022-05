Giro d'Italia : Hindley holt den Gesamtsieg - Buchmann bester Deutscher seit 1983

Verona Jai Hindley beschert dem deutschen Bora-Team beim Giro den ersten Gesamtsieg bei einer großen Rundfahrt. Neben dem Australier glänzt auch Emanuel Buchmann.

JaiHindley fuhr triumphierend als neuer Giro-Kaiser in die uralte Römer-Arena von Verona ein, wo sich Teamkollege Emanuel Buchmann schon über die beste deutsche Platzierung seit fast vier Jahrzehnten freute: Die bayerische Radsport-Equipe Bora-hansgrohe hat bei der Italien-Rundfahrt ein Traumziel erreicht. Zehn Jahre nach dem Debüt auf großer Bühne feierte Bora durch den Australier Hindley endlich den ersten Gesamtsieg bei einer Grand Tour - und Buchmann seine Rückkehr in die Spitzenklasse.

„Es ist ein unfassbares Gefühl. So viele Emotionen stecken da drin“, sagte Hindley, der als erster „Aussie“ die älteste große Rundfahrt gewann: „Nach der knappen Niederlage 2020 hatte ich das immer im Hinterkopf. Dass ich es jetzt geschafft habe, ist unglaublich.“

Dem 26-Jährigen reichte am Sonntag beim abschließenden Zeitfahren über 17,4 km in Verona ein 15. Platz mit 1:31 Minuten Rückstand auf Tagessieger Matteo Sobrero (Italien/BikeExchange-Jayco), um in der Endabrechung mit 1:18 Minuten Vorsprung auf Olympiasieger Richard Carapaz (Ecuador/Ineos Grenadiers) das legendäre Rosa Trikot zu behaupten.