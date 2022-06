European Championships : Das ist 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München geblieben

München 50 Jahre nach den Olympischen Spielen 2022 findet in München wieder ein sportartenübergreifendes Großereignis mit den European Championships statt. Ausgetragen wird das „Mini-Olympia“ an alten Wirkungsstätten.

Es erstreckt sich imposant über den etwas verblassten Sitzen und lässt noch heute viele Autofahrer immer wieder staunen, wenn sie sich in einer Staukarawane über die B28 durch München schieben: das Zeltdach des Olympiastadions ist auch 50 Jahre nach den Olympischen Spielen von 1972 noch ein absoluter Hingucker. Die einzigartige Konstruktion, die schon so viele Sport- und Musikfans begeistert hat, wird sich im Sommer 2022 sicher noch größerer Beliebtheit erfreuen, vor allem bei den Regisseuren von ARD und ZDF, die vom 11. bis zum 21. August die European Championships in Szene setzen werden.

An dieser historischen Stätte messen sich 20 Jahre nach den letzten Leichtathletik-Europameisterschaften wieder die besten Athleten und Athletinnen des Kontinents, während in unmittelbarer Nachbarschaft im Olympiapark weitere Medaillen vergeben werden. Eine Art „Mini-Olympia“ wird die Stadt im Süden der Republik in den Bann ziehen – 50 Jahre nach den „heiteren Spielen“ von München, die von dem Terroranschlag auf die israelische Mannschaft mit insgesamt 17 Toten überschattet wurden.

Das macht die Austragung der European Championships so schwierig, müssen sie doch irgendwie den Spagat zwischen Feiern und Gedenken schaffen, sind sie doch auch aufgrund des Jubiläums eng mit den Spielen von damals verbunden.

Grund zum Feiern gibt es allemal, schließlich setzt die Architektur von früher auch heute noch Maßstäbe in der Stadt. Das Zeltdach des Olympiastadions erregt weltweit Aufmerksamkeit, der Olympiapark in all seinen Facetten ist ein beliebtes Anlaufziel in der Freizeit, die U-Bahn wurde gebaut und die Fußgängerzone eröffnet. Das Olympische Dorf erfreut sich heute größter Beliebtheit als Wohnblock. „Olympia gab der Stadt einen enormen Schub in Sachen Kultur, Design und Architektur. Die Stadt hat sehr profitiert“, sagte einmal Münchens Kulturreferent Anton Biebl. Der ganzheitliche und visionäre Ansatz der Spiele trägt München noch heute.

Entsprechend steht auch im Konzept der European Championships die Nachhaltigkeit im Vordergrund, werden doch neben dem Olympiastadion auch die Regattaanlage von 1972 und die Olympiahalle genutzt. Während der Großveranstaltung finden im Olympiapark wie schon zu den Olympischen Spielen verschiedene Kultur- und Musikveranstaltungen statt. Die Parallelen zu damals sollen bewusst gezogen werden. „Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Zukunft“, ist das Motto der Championships. Und: Man will in Zeiten von Klimadiskussionen und Olympischen Spielen an immer abstruseren Orten bewusst umweltbewusst agieren.

Bewusst will man in diesem Jahr und vor allem während der European Championships auch das Attentat auf die israelische Olympia-Mannschaft erinnern. Die Geiselnahme durch palästinensische Terrorristen der Gruppe „Schwarzer September“ endete in einer Katastrophe, die Spiele standen auf der Kippe – wurden schlussendlich aber fortgesetzt. Dennoch: der Schatten liegt bis heute über den als so fröhlich begonnenen Olympischen Spielen.