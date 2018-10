Pascal Wehrlein Wehrlein wechselt in die Formel E

Köln Der ehemalige Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein fährt in der Saison 2018/19 elektrisch. Der 23-Jährige unterschrieb in der Formel E bei Mahindra und löst damit Nick Heidfeld im Cockpit ab.

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Heidfeld, der nach einer durchwachsenen Saison Elfter der Fahrerwertung geworden war, wird bei Mahindra künftig in beratender Funktion tätig sein und als Test- und Reservefahrer fungieren. Mahindra hatte in der vergangenen Saison den vierten Platz in der Konstrukteurswertung belegt. Die 13 Rennen umfassende neue Saison beginnt am 15. Dezember in Riad. Am 25. Mai 2019 macht die Serie Station in Berlin.