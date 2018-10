Heint-Harald Frentzen besucht PS-Ausstellung im Museum Kunstpalast

Der Rennfahrer in der Oldie-Ausstellung

Düsseldorf Er ist selbst schon so etwas wie eine Legende des Motorsports. Im Museum Kunst Palast traf Heinz Harald Frentzen auf viele andere – in der Ausstellung „PS – ich liebe dich“.

Ganz klar – der Mann ist kein Freund vieler und lauter Worte: Heinz-Harald Frentzen (51), Rennfahrerlegende aus Mönchengladbach, hört geduldig zu, beantwortet auch höflich Fragen nach seinem Leben, ist aber eher zurückhaltend. Aber dann gerät er doch ins Schwärmen. Denn er steht vor einer – so sehr selten zu sehenden – Auswahl von Stil-Ikonen der automobilen Art.

„PS – ich liebe Dich“ heißt die Ausstellung im Museum-Kunstpalast, und Frentzen ist dort zu Gast. Mit dem Düsseldorfer PR-Experten Dieter Castenow (selbst leidenschaftlicher Oldie-Fan und Kurator der Ausstellung) schlendert er durch die zwei Räume voller Benzin-Legenden der 1950er bis1970er Jahre. Jener Zeit also, als die Designer Rennwagen schufen, vor denen noch heute die Menschen atemlos stehen und in Erinnerungen schwelgen. Sei es wegen unvergessener stundenlanger Auto-Quartett-Wettkämpfe oder wegen aufregender Momente bei Rennen auf dem Nürburgring.

Der Faszination dieser Kunstwerke auf vier Rädern kann sich keiner entziehen – die Ausstellung anzuschauen ist pure Emotion und eine gedankliche Reise in Jugend oder Kindheit. Lamborghini, Jaguar, Facel Vega, Ferrari, Porsche, Mercedes, BMW – was Rang und Namen hatte ist da, 29 Stück insgesamt.

Michael Schumacher, Nick Heidfeld, Max Verstappen gehörten zu seinen engsten Weggefährten. Schumacher hat er sogar einmal geschlagen: Auf der Cartbahn der Familie Schumacher in Kerpen. „Aber am nächsten Tag war er wieder schneller als ich,“ erinnert sich Frentzen. Seinen Führerschein machte er mit 16. Weil er im elterlichen Bestattungsunternehmen arbeitete, durfte er tags darauf schon mit Sondererlaubnis den Leichenwagen steuern. „Ein Mercedes. Aber wir hatten auch ein Oldsmobile!“

Das erste eigene Auto war ein gebrauchter Porsche aus den frühen 1970ern. Gemeinsam mit Freunden wurde der Wagen aufgepäppelt und mit Turbo-Optik auch äußerlich getunt, später kam der legendäre Porsche-3-l-Boxer unter die Haube ins Heck. Nun wird der sonst so kühle Frentzen redselig und erzählt davon, wie er den auf der Nordschleife (des Nürburgrings) an die Grenzen brachte. Das Schrauben hat er, buchstäblich, von der Pike auf gelernt: Wer Cartrennen mit dem eigenen Fahrzeug fährt, lernt zwangsläufig sehr früh alles, was man über Autos und deren Technik wissen und reparieren können muss.