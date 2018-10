Formel 3: Europameister Mick Schumacher im letzten Saisonrennen Zweiter

Hockenheim Der neue Europameister Mick Schumacher hat seine herausragende Saison in der Formel 3 mit einer weiteren Podiumsplatzierung abgeschlossen. Im letzten Rennen der Saison landete der 19-Jährige auf Rang zwei.

Mick Schumacher hat seine Titelsaison mit dem zweiten Platz beim letzten Rennen der Formel 3 abgeschlossen. Der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher musste sich im 30. und letzten Saisonrennen am Sonntag in Hockenheim nur seinem russischen Prema-Teamkollegen Robert Schwartzman geschlagen geben. Schumacher hatte den Titelgewinn bereits am Samstag perfekt gemacht.

Der 19-Jährige beendet die Saison mit acht Siegen, die er allesamt in der zweiten Hälfte des Jahres holte. Erstmals ganz oben stand er ausgerechnet im belgischen Spa, im "Wohnzimmer" seines Vaters . Nach diesem ersten Erfolg Ende Juli dominierte Schumacher junior das Geschehen in der Formel-Nachwuchsserie.

Schumacher will mittelfristig in die Formel 1 aufsteigen. Diesen Schritt wird er aber höchstwahrscheinlich nicht im kommenden Jahr wagen - obwohl er nun die nötigen Punkte für die Superlizenz, die Fahrerlaubnis für die Königsklasse, zusammen hat. Mutmaßlich wird der 19-Jährige in die Formel 2 aufsteigen, "die Entscheidung wird sich dann in den nächsten Tagen zeigen", sagte Schumacher bei n-tv.