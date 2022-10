Sechs Wochen Pause : David Schumacher erleidet Lendenwirbelbruch bei DTM-Unfall

David Schumacher verletzte sich bei einem Crash an den Lendenwirbeln. Foto: dpa/Xavier Bonilla

Hockenheim Der deutsche Motorsport-Pilot David Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf, hat sich bei einem Crash am vergangenen Wochenende an der Lendenwirbelsäule verletzt.

DTM-Pilot David Schumacher hat sich bei seinem Crash beim Saisonfinale in Hockenheim doch schwerer verletzt als zunächst vermutet. Wie sein Vater, der langjährige Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher , bei Motorsport-Magazin.com bestätigte, hat sich der 20-Jährige einen Bruch des ersten Lendenwirbels zugezogen. Eine Operation sei aber nicht nötig.

„Als David nach Hause kam, klagte er noch immer über Rückenschmerzen . Wir haben uns dann dazu entschieden, ein Krankenhaus in Salzburg aufzusuchen, um ein MRT machen zu lassen“, sagte Ralf Schumacher dem Internet-Portal: „Dabei hat sich herausgestellt, dass ein Lendenwirbel gebrochen ist. Laut der behandelnden Ärzte bedeutet das für David eine Pause von rund sechs Wochen.“

In Hockenheim war am Samstag Porsche-Pilot Thomas Preining (Österreich) mit David Schumacher kollidiert, beide rutschten mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung. Dahinter fahrende Piloten konnten nicht ausweichen. Bei einem Einschlag wurde der Motor des Porsche von Dennis Olsen (Norwegen) auf die Strecke geschleudert und fing kurzzeitig Feuer. Neben Schumacher wurden auch Olsen und der Schweizer Rolf Ineichen im Krankenhaus untersucht.