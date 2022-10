Skaterhockey : Eagles starten mit Sieg in die Play-offs

Kaarst Die Skaterhockey-Cracks aus Kaarst haben den nächsten Schritt zu einem möglichen fünften DM-Titel gemacht. Das erste Spiel gegen die Duisburg Ducks gewannen sie letztlich deutlich. Die Chancen aufs Halbfinale stehen somit gut.

Die Vorsicht im Vorfeld des Play-off-Viertelfinals im Lager der Crash Eagles war angebracht. Zwar gingen die Kaarster als Erster der Hauptrunde gegen den Achten als klarer Favorit in die Partie, doch der Rekordmeister Duisburg Ducks leistete in der Stadtparkhalle vor über 300 Zuschauern wie erwartet erbitterten Widerstand. Letztlich sah aber auch Bürgermeisterin Ursula Baum, dass die Gastgeber in einer sehr unterhaltsamen Partie ihre größere Qualität in die Waagschale warfen und am Ende verdient mit 13:8 (4:1, 3:5, 6:2) gewannen. Ein weiterer Schritt zum fünften DM-Titel nach 1997, 1998, 2017 und 2018 ist also getan.