Punkte-Chaos nach verkürztem Rennen : Verwirrung in Japan – Max Verstappen nun doch Weltmeister

Suzuka Max Verstappen gewinnt den Großen Preis von Japan der Formel 1. Neuer Weltmeister ist er trotzdem noch nicht - zumindest dachten das zunächst alle. Dann wird er aber doch als Titelverteidiger ausgerufen. Die Vewirrung ist groß.

Verstappen profitierte davon, dass Leclerc die letzte Kurve verpasste, deswegen eine Fünf-Sekunden-Strafe erhielt und so den zweiten Platz nachträglich an Perez abgeben musste. Obwohl nur 28 der 53 geplanten Runden gefahren wurden, vergab der Automobil-Weltverband FIA volle Punkte. Wegen dieser Frage herrschte nach Rennende lange Verwirrung.

Schockmoment bei Formel-1-Rennen : Pierre Gasly rast in Suzuka fast in Bergekran

In Suzuka regnete es am Sonntag ausdauernd. Der Restart erfolgte mehr als zwei Stunden nach der Unterbrechung. Zwischenzeitlich sah es danach aus, als könne gar nicht gefahren werden.

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim/Aston Martin) kam in seinem letzten Japan-Rennen dank einer gewagten Strategie als Sechster in die Punkte. Mick Schumachers Reifenpoker ging daneben, der Haas-Pilot verpasste die Punkteränge und wurde 18. und letzter Fahrer im Ziel.

Eine Schrecksekunde erlebte der Franzose Pierre Gasly. Der AlphaTauri-Pilot rauschte in der zweiten Runde knapp an einem Bergungsfahrzeug vorbei - Erinnerungen an den schweren Unfall in Suzuka 2014, der seinen Freund Jules Bianchi das Leben gekostet hatte, wurden wach. Das Rennen war zu diesem Zeitpunkt bereits unterbrochen.