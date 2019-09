Umstrittene 800-Meter-Olympiasiegerin : Caster Semenya strebt Fußball-Karriere an

Johannesburg 800-m-Olympiasiegerin Caster Semenya darf wegen zu hoher Testosteron-Werte nicht an der Leichtathletik-WM in Doha teilnehmen. Stattdessen versucht sich die Südafrikanerin jetzt als Fußballerin.

Die zweimalige 800-m-Olympiasiegerin Caster Semenya sucht im Fußball eine neue Herausforderung. Die 28 Jahre alte Südafrikanerin, die aufgrund ihrer Weigerung zu einer medizinischen Senkung ihres Testosteronspiegels nicht an der Leichtathletik-WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) teilnehmen kann, trainiert beim halbprofessionellen JVW Club in Johannesburg mit und peilt eine längere Karriere an.