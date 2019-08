Zu viele Verletzungen : Storl beendet Saison vorzeitig und verzichtet auf WM

Leipzig Kugelstoßer David Storl hat seine Saison verletzungsbedingt abgebrochen. Damit verpasst der Ex-Weltmeister aus Leipzig auch die anstehenden Titelkämpfe in Doha.

David Storl kämpfte, er quälte sich und versuchte alles - doch es reichte nicht für den Ex-Weltmeister. Storl zwickt der Rücken, immer noch und immer wieder. Und so macht Kugelstoßen einfach keinen Sinn, die anstehende WM in Doha/Katar (27. September bis 6. Oktober) findet definitiv ohne den Leipziger statt. „Die Saison 2019 ist für mich leider beendet“, sagte Storl. Für den 29-Jährigen beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. Das große Ziel: Olympia in Tokio.