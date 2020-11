2. Bundesliga : Sandhausens Durststrecke hält an, Heidenheim stoppt Talfahrt

Köln Der SV Sandhausen blieb am Freitagabend gegen Aufsteiger Braunschweig zum vierten Mal nacheinander sieglos. Der 1. FC Heidenheim hingegen hat nach einer bislang enttäuschenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert.

Der SV Sandhausen hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine Durststrecke nicht beenden können. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat blieb beim 2:2 (2:0) gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig trotz einer 2:0-Führung zum vierten Mal nacheinander sieglos. Die Gäste hingegen könnten trotz ihres ersten Punktgewinns im vierten Auswärtsspiel der Saison im weiteren Verlauf des Spieltages noch in die Abstiegszone abrutschen.

Der 1. FC Heidenheim hat nach einer bislang enttäuschenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt setzte sich am 7. Spieltag gegen Schlusslicht Würzburger Kickers 4:1 (1:0) durch und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller.

Heidenheim, in der vergangenen Saison noch in der Aufstiegsrelegation an Werder Bremen gescheitert, startete druckvoll, ohne zunächst gefährlich zum Abschluss zu kommen. Thomalla belohnte die Bemühungen der Heimelf erst kurz vor der Pause mit der Führung per Kopf.