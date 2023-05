2. Liga kompakt Heidenheim legt vor – Abstieg für Sandhausen besiegelt

Der 1. FC Heidenheim steht vor dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, dagegen muss der SV Sandhausen in die 3. Liga absteigen. Die Heidenheimer setzten sich am 33. und vorletzten Spieltag mit 1:0 (0:0) gegen die Sandhäuser durch. Jan-Niklas Beste (68.) traf für die Gastgeber zum Sieg.