2. Bundesliga : HSV gewinnt in Unterzahl in Fürth und übernimmt Tabellenführung

HSV gewinnt in Unterzahl in Fürth und übernimmt Tabellenführung

Köln Trotz mehr als 30 Minuten Unterzahl hat der Hamburger SV einen Auswärtssieg in Fürth und die vorläufige Tabellenführung in der 2. Bundesliga erkämpft. Aufsteiger Eintracht Braunschweig bezwang den VfL Bochum.

Aufstiegsfavorit Hamburger SV marschiert in der 2. Bundesliga vorneweg. Beim starken Debüt des neuen Torhüters Sven Ulreich gewann der HSV am 4. Spieltag mit einem glücklichen 1:0 (1:0) bei der SpVgg Greuther Fürth auch sein drittes Saisonspiel und setzte sich an die Tabellenspitze. Das Duell mit Erzgebirge Aue war wegen Coronafällen beim Gegner verschoben worden.