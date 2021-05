Trotz Einbürgerung kurz vor EM : Darum könnte Stuttgart-Profi Sosa doch nicht für den DFB spielberechtigt sein

Stuttgart Der Deutsche Fußball-Bund hatte nach der Einbürgerung von Borna Sosa gehofft, ihn vielleicht für die EM nominieren zu können. Doch der Profi vom VfB Stuttgart könnte für den DFB nicht spielberechtigt sein.

In Artikel 9 Punkt 2 b III heißt es demnach: "Einem Antrag auf Verbandswechsel wird nur unter folgenden Voraussetzungen stattgegeben: Der Spieler war zum Zeitpunkt seines letzten Einsatzes in einem Spiel eines offiziellen Wettbewerbs irgendeiner Fußballsparte für seinen jetzigen Verband noch nicht 21 Jahre alt." Laut Kicker war Sosa bei seinem letzten Einsatz für Kroatiens U21 am 12. November 2020 in der EM-Qualifikation gegen Schottland in Edinburgh jedoch bereits 22.