„Worauf die warten, weiß ich nicht“ : Rummenigge warnt den DFB wegen Hansi Flick

München Alle halten ihn für die Idealbesetzung - Hansi Flick aber will eine Rückkehr zum DFB als Bundestrainer nach wie vor nicht bestätigen. Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hält ihn für den „perfekten“ Nachfolger und mahnt zur EIle.

Dass Flick die Idealbesetzung für den freiwerdenden Posten wäre, hat Rummenigge nicht exklusiv. Aber: "Er", also Flick, "ist nicht nur beim DFB gefragt. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele europäische Klubs an ihm Interesse haben", sagte er zu Sport1. Und "deshalb würde ich dem DFB nicht empfehlen, groß rumzumachen. Man hat immer den Eindruck, dass sie auf irgendwas warten". In der Tat aber warten sie beim DFB wohl auch auf das Okay von Flick, der sich gerade noch ein bisschen ziert.

Immerhin, "wir sind in guten Gesprächen", betonte DFB-Vizepräsident Rainer Koch im Aktuellen Sportstudio des ZDF, es sei aber "nicht an mir", die Abmachungen in die Öffentlichkeit zu tragen. Flick richtete unterdessen aus: "Ich habe überhaupt keinen Druck, ich kann nach dem 22. Mai schön in den Urlaub gehen, alles andere kommt dann so, wie es kommen soll." Er habe jedenfalls "Lust, weiter Trainer zu sein".