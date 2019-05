Kein Vertrauen mehr in den Körper : Torwart Adler beendet seine Karriere

Mainz René Adler wird nicht mehr auf den Fußballplatz zurückkehren. Der Torhüter von Mainz 05 hat seine Laufbahn für beendet erklärt. Der 34-Jährige hat das Vertrauen in seinen Körper verloren.

Rene Adler gibt sich dem eigenen Körper geschlagen. Nach einem Jahr Leidenszeit hängt der ehemalige Nationaltorwart die Handschuhe an den Nagel und beendet am Saisonende seine aktive Fußball-Karriere. "Das Vertrauen in den Körper ist einfach nicht mehr da. Es macht deshalb keinen Sinn mehr, darum höre ich nun auf", sagte der 34 Jahre alte Profi des Bundesligisten FSV Mainz 05 dem Magazin Stern.

Sein letztes Bundesligaspiel bestritt Adler am 29. April 2018 beim FSV-Sieg (3:0) gegen RB Leipzig. Danach setzte ihn eine Knorpelverletzung im Knie außer Gefecht. Schon in der Vorsaison hatte Adler lediglich 14 Spiele für die Mainzer bestritten. Erst laborierte er an einer Oberschenkelverletzung, anschließen plagten ihn Adduktorenbeschwerden. "Ich hätte mir zwar gewünscht, mehr zu spielen, aber ich hatte in Mainz trotz der Verletzungen eine wunderbare Zeit", gab der Torwart zu Protokoll.