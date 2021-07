Pinguine suchen Ersatz : Thomas Di Pauli sagt ab, Sergey Saveljevs ist geschockt

Torjäger Thomas Di Pauli kann nicht für die Pinguine auf Torejagd gehen. Foto: Krefeld Pinguine

Krefeld Der Südtiroler muss seine Karriere aufgrund gesundheitlicher Probleme vorzeitig beenden. Die Pinguine suchen Ersatz, doch einen passenden Torjäger zu finden, erscheint schwierig.

Das Gerücht hat sich als Wahrheit bestätigt und Hoffnungen des Trainers, der Mitspieler und Fans zunichte gemacht. Am Donnerstag machten die Krefeld Pinguine in einer Pressemitteilung öffentlich: Angreifer Thomas Di Pauli muss aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden. Der Südtiroler, der zuletzt in der nordamerikanischen AHL gespielt hat, war in diesem Sommer von den Pinguinen verpflichtet worden. Eingeplant war der 27-Jährige als Center für die erste oder zweite Sturmreihe.

Di Pauli hatte sich nach seiner Zwangspause im vergangenen Jahr gewissenhaft auf sein Comeback auf dem Eis vorbereitet. „Ich habe jeden Tag viele Stunden trainiert, damit ich für die Saison bereit bin. Für lange Zeit sah es auch sehr gut aus und mein Körper und ich waren bereit für die Aufgabe in Krefeld“, wird Thomas Di Pauli in der Mitteilung des Vereins zitiert. „Meine körperliche und mentale Kondition und mein Zustand waren die besten, din ich je hatte. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, vor den Krefelder Fans in der DEL zu spielen. Leider muss ich nun auf die Ärzte, die mir in den vergangenen Wochen sehr geholfen haben, und auf meinen Körper hören und meine Karriere beenden.“

Pinguine Geschäftsführer und Sportdirektor Sergey Saveljevs war über diese Nachricht regelrecht geschockt. „Dies ist ein Moment, in dem das Sportliche in den Hintergrund tritt“, sagte er. „Wir wünschen ihm einen guten Genesungsverlauf und hoffen, dass er unserem Sport doch irgendwie erhalten bleibt.“

Ob die Pinguine auf Grund dieser traurigen Nachricht noch einen weiteren Stürmer verpflichten, steht im Augenblick noch nicht fest. Dem Vernehmen nach gibt der Spielermarkt auch derzeit keinen für die Pinguine passenden Center her.

In puncto Kooperationspartner aus der DEL 2 wird sich wahrscheinlich zur kommenden Saison eine Änderung ergeben. In der vergangen Spielzeit arbeiteten die Schwarz-Gelben mit dem EV Ravenburg zusammen. Wie aus Frankfurt zu hören war, haben die Löwen und die Pinguine inzwischen Gespräche über eine Kooperation geführt. Franz Fritzmeier, der Sportdirektor des Clubs in der Mainmetropole und ehemaliger Trainer der Pinguine, soll in den vergangen Tagen zu einem ersten Meinungsaustausch mit den Verantwortlichen der Krefelder in der Seidenstadt gewesen sein.