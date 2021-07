Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen nutzen Testspiele für Experimente

Leverkusen Zwei Siege und drei verletzte Spielerinnen – das ist die nüchterne Bilanz aus dem ersten Testspiel-Wochenende der Bundesliga-Handballerinnen. Für den Teamgeist war die Reise trotzdem wichtig, sagt Trainer Martin Schwarzwald.

Rechtsaußen Svenja Huber bezahlte ihren Versuch, sich nach einem langen Pass zu strecken, mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Wie schwer es Kreisläuferin Marija Kaludjerovic (Probleme im Hüftbeuger) und Rückraum-Ass Mariana Lopes (Rückenblessur) erwischt hat, sollen Untersuchungen klären. „Da wollen wir ganz einfach auf Nummer sicher gehen“, erklärte Trainer Martin Schwarzwald. So viele Ausfälle so früh in der Vorbereitung seien natürlich „alles andere als ideal“, aber die Hoffnung ist groß, dass sich alle drei Fälle am Ende als nicht schwerwiegende Verletzungen erweisen.