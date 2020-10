Mainz rudert zurück : Szalai darf wieder mittrainieren

Mainz Der krisengeschüttelte Fußball-Bundesligist FSV Mainz ist im "Fall Adam Szalai" zurückgerudert und will durch die Rückkehr des Ungarn ins Mannschaftstraining die Lage beruhigen.

"Die vergangenen zwei Wochen haben bei uns allen Spuren hinterlassen und am Ende vor allem auch Mainz 05 geschadet. Deswegen war es wichtig, dass wir unsere Ansichten und Differenzen zeitnah aufarbeiten, ausräumen und eine gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden", sagte Schröder: "Die Themen, die zu diesem Punkt geführt haben, wurden ausgeräumt. Adam hat uns erklärt, dass er definitiv keinen Wechsel oder eine Vertragsauflösung anstrebt. In der Konsequenz bleibt er Spieler von Mainz 05. Es ist uns im gemeinsamen Gespräch gelungen eine Basis zu schaffen, auf der Adam weiter am Training der Profis teilnehmen kann."