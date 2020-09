Aus für das Endlager Gorleben : Ein Symbol der Atomwirtschaft verschwindet

Bergleute und Gäste gehen durch das ehemaligen Erkundungsbergwerk in Gorleben. Bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland ist der Salzstock Gorleben in Niedersachsen komplett aus dem Rennen. Foto: dpa/Philipp Schulze

Gorleben Seit 43 Jahren wird über die sichere Einlagerung von hochradioaktiven Abfällen im niedersächsischen Gorleben gestritten. Der Kampf wurde zum Sinnbild des Widerstands gegen die Atomkraft und veränderte eine ganze Region - jetzt ist er entschieden.

Legendär war die Besetzung des bewaldeten Standorts für das Bohrloch in Gorleben durch Aktivisten der Freien Republik Wendland. Dort konnten in selbstgezimmerten Häusern zum ersten Mal alternative Lebensformen getestet werden. Der aus der DDR ausgebürgerte Protestsänger Wolf Biermann (“Gorleben soll leben“) gestaltete mit anderen prominenten Künstlern den kulturellen Überbau.

Jetzt hat die grüne Bewegung gesiegt. Im Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), die Geschäftsführer Stefan Studt, am Montag vorstellte, ist der Salzstock von Gorleben als möglicher Standort für ein Endlager nicht mehr enthalten. Interessant ist, dass der Vertreter der Bundesgesellschaft auf wissenschaftlicher Sicht genauso argumentierte wie die Gegner des Endlagers. So meint Studt, dass der Salzstock ein nicht intaktes Deckgebirge aufweise, auch die Gewässerchemie spreche gegen den Standort. Und er betonte ausdrücklich, dass die Entscheidung rein wissenschaftlich erfolgt sei, es habe keinen politischen Druck gegeben.

Kritik an Bayern in Endlagersuche

Atommüll : Kritik an Bayern in Endlagersuche

Das war 1977 noch ganz anders, als der damalige CDU-Ministerpräsident Ernst Albrecht Gorleben als Standort für den atomaren Endmüll ins Spiel brachte. Auch damals gab es einen klaren wissenschaftlichen Standpunkt. Der Salzstock in Gorleben sei bestens geeignet für die Einlagerung von radioaktivem Müll, erklärten fast alle Experten. In Millionen Jahren habe sich nichts an der geologischen Zusammensetzung des Minerals geändert. Nur wenige Außenseiter in der Wissenschaft vertraten eine andere Meinung. Die Gegner des möglichen Endlagers galten als technikfeindliche Spinner. Doch Albrecht hatte auch andere Ziele. Das Atommüll-Endlager in Gorleben sollte den wirtschaftlich unterentwickelten Raum im Osten des Bundeslandes einen ökonomischen Schub verleihen.