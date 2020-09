Fußball-Bundesligist : Mainz 05 trennt sich von Trainer Achim Beierlorzer

Mainz Die zweite Trainerentlassung der laufenden Bundesligasaison ist beschlossene Sache. Nachdem sich Schalke 04 bereits am Sonntag von Chefcoach David Wagner getrennt hat, hat Mainz 05 nun nachgezogen und Achim Beierlorzer von seinen Aufgaben entbunden.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich zwei Tage nach der 1:4-Klatsche gegen Aufsteiger VfB Stuttgart von Trainer Achim Beierlorzer (52) getrennt. Mit diesem Schritt reagierten die Rheinhessen am Montag nicht nur auf den sportlichen Fehlstart in der Liga mit null Punkten nach zwei Spielen, sondern vor allem auch auf die Turbulenzen im Verein rund um den Spielerstreik am vergangenen Mittwoch nach der Aussortierung von Stürmer Adam Szalai.