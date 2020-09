DFB-Pokal : Hertha blamiert sich, Mainz wacht rechtzeitig auf

Mainz/Braunschweig Hertha BSC ist nach einer spektakulären Partie überraschend in der ersten DFB-Pokalrunde am Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig gescheitert. Besser als die Herthaner machte es Liga-Konkurrent FSV Mainz 05.

Hertha BSC hat sich im DFB-Pokal spektakulär blamiert. Die ambitionierten Berliner verloren am Freitagabend einen packenden Pokalfight beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig mit 4:5 (2:3) und waren dabei noch weit von Bundesligaform entfernt. Der FSV Mainz quälte sich eine Woche vor dem Ligastart gegen den widerspenstigen Viertligisten TSV Havelse lange, zog aber letztlich mit einem 5:1 (0:1) in die zweite Runde ein.

In Braunschweig war der neue Hertha-Torhüter Alexander Schwolow nach einem Freistoß von Martin Kobylanski schon nach 63 Sekunden das erste Mal geschlagen. In der 44. Minute wehrte er einen Foulelfmeter von Kobylanski ab, doch der Kapitän der Niedersachsen traf im Nachschuss. In der 17. Minute hatte Maximilian Mittelstädt den Berliner Keeper mit einem Eigentor per Kopfball überwunden.