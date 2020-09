Spielerstreik und Stuttgart-Pleite : Beierlorzers Tage in Mainz scheinen gezählt

Beierlorzers Tage in Mainz scheinen gezählt

Mainz Der Eklat um den Trainingsstreik wirkt immer noch nach, dazu kommt der Fehlstart in der Liga mit einem schwachen Auftritt gegen Stuttgart - Achim Beierlorzer steht als Trainer von Mainz 05 vor dem Aus.

Mit dieser Meinung ist der 52-Jährige bei den 05ern mittlerweile aber alleine, selbst Sportvorstand Rouven Schröder ist schon von seinem Trainer abgerückt. "Das kann ich nicht bestätigen", sagte Schröder am Sky-Mikrofon auf die Frage, ob Beierlorzer noch am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Union Berlin auf der Mainzer Bank sitzen werde: "Wir werden die Gespräche dahingehend ergebnisoffen führen. Wir werden alles auf den Tisch legen."

Rückendeckung für den Coach klingt anders, Beierlorzers Tage in Mainz scheinen gezählt. "Das würde ja jetzt alles wunderbar passen", sagte der Franke hinsichtlich der drohenden Entlassung schnippisch. Sportchef Schröder wollte jedoch schon vor der Partie gegen Stuttgart nichts mehr beschönigen. "Die Gesamtlage ist bedenklich", mahnte der 44-Jährige.

Nach dieser turbulenten Woche ist beim selbsternannten Karnevalsverein allen das Lachen vergangen - dabei brachten Beierlorzer und Schröder den Stein am Montag mit der Aussortierung des Stürmers Adam Szalai selbst ins Rollen. Dem Team schmeckte das überhaupt nicht, und so kam es am Mittwoch zum Trainingsboykott, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hatte.