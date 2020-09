„Gutes Produkt hat seinen Preis“ : Jürgen Klopp wechselt zu Ausrüster Adidas

Nürnberg Jürgen Klopp, Teammanager des englischen Fußballmeisters FC Liverpool und Fifa-Welttrainer von 2019, hat sich mit dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Das bestätigte Kasper Rorsted.

Der ehemalige Chefcoach des FSV Mainz 05 und von Borussia Dortmund sei eine Kultfigur, "deshalb haben wir ihn langfristig an uns gebunden", so der Däne. Der Vertrag mit Klopp gilt ab dieser Saison, der Fußballlehrer wechselt von New Balance zum Ausrüster aus Herzogenaurach. Die Reds waren komplett von New Balance zu Nike gewechselt. Zum Honorar von "Kloppo" wollte Rorsted nichts verraten: "Ein gutes Produkt hat seinen Preis."