Mesut Özil führt Arsenal zum Sieg gegen Leicester City

London Mesut Özil hat gegen Leicester City sein 30. Tor in der Premier League geschossen. Damit trug er nicht nur wesentlich zum Sieg bei, sondern stellte auch noch einen Rekord auf.

Auch dank eines Rekordtores des ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil (30) hat der FC Arsenal sein Heimspiel in der Premier League gegen Leicester City gewonnen. Die Gunners setzten sich gegen den Meister von 2016 mit 3:1 (1:1) durch. Ein Eigentor von Hector Bellerin brachte Leicester in Führung (31.). Özil (45.) und ein Doppelpack des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang (63./66.) drehten das Spiel. Bei Arsenal standen neben Özil auch Bernd Leno und Shkodran Mustafi in der Startelf.