Andrea Pirlo postet bei Twitter - das Internet lacht

Düsseldorf Der ehemalige Fußballer Andrea Pirlo hat ein Foto bei Twitter gepostet, das ihn an einem Flughafen zeigt. „Düsseldorf steht“ über dem Bild. Aber Pirlo steht in Köln. Das Internet lacht.

Andrea Pirlo kennt sich am Rhein offenbar nicht gut aus. Bei Twitter hat er ein Foto von sich gepostet, das ihn beim Warten an einem Flughafen zeigt. Pirlo hat zwei Koffer dabei, eine Tasche, trägt eine Sonnenbrille. Gut angezogen ist er auch. Eigentlich ein rundum lässiger Auftritt des Typen, der immer so aussieht, als würde er gleich auf seine Vespa steigen und in den Sonnenuntergang düsen - hätte sich nicht ein Fehler eingeschlichen. Über dem Foto schreibt der Weltmeister von 2006 „Düsseldorf“. Pirlo aber steht offensichtlich in Köln. Darauf deutet der Hintergrund hin: RheinEnergie, ein Kölner Energieversorger wirbt an einer Trennwand, die Kölner Messe auf einer Wand dahinter.