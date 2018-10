Real Madrid angeblich an Zlatan Ibrahimovic interessiert

Madrid Champions-League-Sieger Real Madrid befasst sich angeblich mit einem spektakulären Winter-Transfer. Die kriselnden Königlichen sollen an einer Verpflichtung von Zlatan Ibrahimovic interessiert sein.

Der Schwede war im März von Manchester United zu Los Angeles Galaxy in die USA gewechselt. In 26 Spielen in der MLS erzielte der Schwede 22 Treffer und bereitete sieben weitere vor. Zuletzt hatte bereits sein Ex-Klub AC Mailand Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit bekundet.