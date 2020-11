ManUtd-Legende bestreitet Vorwürfe : Ryan Giggs wegen Verdachts auf Körperverletzung festgenommen

Manchester Ryan Giggs ist vorübergehend festgenommen worden. Er soll seine Lebensgefährtin tätlich angegriffen haben. Der Teammanager der Fußball-Nationalmannschaft von Wales bestreitet alle Anschuldigungen.

Noch ist unbewiesen, was am Sonntag im Haus von Ryan Giggs geschah. Und ob an den schwerwiegenden Vorwürfen, die gegen den walisischen Fußball-Nationaltrainer nun erhoben werden, überhaupt etwas dran ist. Gesichert bleibt einstweilen: Der 46 Jahre alte Giggs, außerdem eine Ikone bei seinem früheren Klub Manchester United, wurde am Sonntagabend vorübergehend festgenommen. Grund: Er soll seine Freundin Kate Greville tätlich angegriffen haben.