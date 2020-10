Kein Ligaspiel mehr in diesem Jahr : Özil nach Kader-Ausbootung bei Arsenal „tief enttäuscht“

London Mesut Özil hat „tief enttäuscht“ auf seine Nicht-Nominierung für den Premier-League-Kader des FC Arsenal reagiert. Der Weltmeister von 2014 wird bis Ende des Jahres nicht mehr in der Premier League auflaufen.

Özil kündigte an, er werde „weiter für meine Chance kämpfen und meine achte Saison bei Arsenal nicht so zu Ende gehen lassen“. Die Entscheidung werde nichts an seiner Einstellung ändern, er werde weiter alles im Training geben. „London fühlt sich immer noch wie zu Hause an, ich habe immer noch viele gute Freunde in der Mannschaft und fühle immer noch eine starke Verbindung zu den Fans des Clubs.“