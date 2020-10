Premier League : Werner trifft bei Chelsea-Sieg in Burnley

Werner trifft bei Chelsea-Sieg in Burnley

Köln Mit seinem dritten Tor in der Premier League hat Timo Werner den dritten Saisonsieg des FC Chelsea besiegelt. Nur mit viel Mühe hat sich derweil Manchester City beim Abstiegskandidaten Sheffield United durchgesetzt.

Werner setzte mit seinem Treffer in der 70. Minute den Schlusspunkt hinter den 3:0 (1:0)-Erfolg der Londoner beim Tabellenletzten FC Burnley. Der Ex-Leipziger hatte schon beim 4:0 am vergangenen Mittwoch in der Champions League beim FK Krasnodar für die Blues getroffen.