Vor Champions-League-Rückspielen : Siege für Tottenham und ManUnited

London Tottenham Hotspur und Manchester United sind gerüstet für die Rückspiele im Viertelfinale der Champions League. Beide Teams meisterten ihre Generalproben im Liga-Alltag.

Wenige Tage vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League hat Tottenham Hotspur in der englischen Fußball-Liga einen deutlichen Sieg eingefahren. Das Team von Mauricio Pochettino gewann am Samstag nach einem Hattrick von Lucas Moura (27., 87., 90.+3) gegen den Tabellenletzten Huddersfield Town 4:0 (2:0). Das erste Tor erzielte Mittelfeld-Akteur Victor Wanyama (24.).